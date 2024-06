Rotes Kreuz gibt Tipps zum Hitze-Wochenende

So sehr sich viele und vor allem die Kinder in Ostösterreich über Sommerferien bei Sonne freuen, so sehr kann das für andere gefährlich werden. Angesichts der aktuellen „Temperaturbedrohung“ hat das Rote Kreuz damit begonnen, all seine Mitarbeiter – von Freiwilligen über Hauptberufliche bis zu Zivildienstleistenden – zu sogenannten Hitze-Coaches auszubilden.