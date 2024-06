Wimbledon: Ofner startet gegen Weltranglisten-81.

Bilanz

Gegen Vukic hat Österreichs einziger Vertreter in den Einzelbewerben zuletzt in diesem Jahr im Marrakesch-Achtelfinale knapp mit 6:7(11),6:2,6:7(7) verloren. 2019 verlor Ofner auf Challenger-Niveau in Nur Sultan ebenso in drei Sets, 2022 siegte er in der zweiten French-Open-Quali-Runde mit 6:2,6:4.