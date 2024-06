Österreich sorgte für Enttäuschung bei Verstappen

Im letzten Spiel für beide Mannschaften in der Gruppe D hatte sich am Dienstag in Berlin Österreich mit 3:2 gegen die Niederlande durchgesetzt und damit den Gruppensieg geschafft. Das „Oranje“-Team kam als Dritter der Gruppe weiter und spielt im Achtelfinale gegen Rumänien. „Natürlich war ich sehr enttäuscht, dass wir verloren haben, aber gleichzeitig hat es uns wahrscheinlich auf die richtige Seite (des Turnierbaums; Anm.) gebracht, weil die stärksten Teams auf der linken Seite sind“, erklärte Verstappen, der an diesem Wochenende beim Großen Preis von Österreich in der Steiermark seine WM-Führung ausbauen will.