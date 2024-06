EURO LIVE: Wer wird unser Achtelfinal-Gegner?

Achtelfinale in Leipzig

Eines steht bereits fest: Österreichs Achtelfinale steigt am Dienstag (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Leipzig. Ein Vorteil – für die ÖFB-Elf – die Anreise wird mit dem Bus erfolgen. Das minimiert die Gefahr von unliebsamen Überraschungen wie vor dem Frankreich-Match, als der Flug nach Düsseldorf Verspätung hatte.