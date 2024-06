Max kritisiert: Spielberg-Rennen rastloser denn je

Sechsmal pro Saison setzt die Formel 1 auf eine zusätzliche Portion Spektakel. Auch in Spielberg findet heuer ein Sprint-Wochenende statt, die Fans dürfen sich in der Steiermark wie schon in den vergangenen beiden Jahren über mehr Rennaction freuen. Vor dem Großen Preis von Österreich am Sonntag (15 Uhr) findet auf dem Red Bull Ring am Samstag (12 Uhr) ein Sprintrennen über 24 Runden statt, in dem ebenfalls WM-Punkte vergeben werden.