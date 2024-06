„Es gibt immer etwas, für das sich kämpfen lohnt“

Ich war damals überzeugt, dass ich vier Jahre später in Peking bei den Paralympics auch dabei sein werde. Leider hat mir dann eine Schulterverletzung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deshalb musste ich den Sport schweren Herzens aufgeben. Danach fiel ich in ein richtiges Loch hinein. Mich hat nichts mehr interessiert, und ich war nur noch vor dem Fernseher. Zum Glück unterstützte mich in der Zeit meine Frau sehr. Außerdem hat mich dann auch ein Bekannter gefragt, ob ich das Nationalteam im Rollstuhl-Rugby trainieren möchte. Diese Trainerkarriere hat mir wieder sehr aus meinem Loch herausgeholfen. Später war ich dann auch Rugby-Trainer in Italien. Das war mein großer Traum, der dann in Erfüllung gegangen ist. Als dann 2017 meine Tochter auf die Welt kam, habe ich meine Trainerkarriere vorläufig beendet. Nichts war für mich wichtiger als sie.