„Peinlichkeit“: SPÖ will neue Sicherheitsstrategie

Koalition uneinig

An sich ist die Sicherheitsstrategie im wesentlichen schon seit Monaten fertig. Doch es spießt sich in der Regierung am Thema Energiesicherheit, speziell was einen fixen Zeitplan für den Ausstieg aus russischem Gas angeht. Dass man die Sachen deswegen scheitern lasse, finde er „kleinkariert“ meinte Petritsch, der im Auftrag von SPÖ-Chef Andreas Babler in die Verhandlungen eingebunden war.