Querfeld schrieb mit Debüt bei der EURO Geschichte

„Klar ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen, macht mich das unheimlich stolz“, gestand der künftige Verteidiger von Union Berlin, der auch ein „Andenken“ aus dem Spiel mitnahm: „Die Wunde am Knie musste im Spiel getackert, danach genäht werden. Es ist aber nicht allzu schlimm, sollte in den nächsten Tagen kein Problem darstellen.“