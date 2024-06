Schule ist eine reine Baustelle: „Kinder leiden!“

Alles andere als gute Unterrichtsbedingungen herrschen derzeit in der VS Maria Rain. Denn die Schule, die zu einem Bildungszentrum umgebaut wird, präsentiert sich als Baustelle. „Es ist laut, es wird gebohrt, Maler kommen in die Klassenzimmer und beginnen zu arbeiten, es staubt. Zudem lauern auf dem gesamten Gelände Gefahren“, macht sich Ronald Petschnig Sorgen um seine Kinder. „Meine Tochter leidet an Kopfschmerzen, kann sich nicht konzentrieren und ist ungesunden Dämpfen ausgesetzt“, erzählt der Vater.