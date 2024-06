Motorradfahrer (27) bei Crash mit Pkw verletzt

Wie die Polizei berichtet, übersah ein 18-jähriger Pkw-Lenker am Dienstagabend eine Stoppstafel in der Neumarkter Ortschaft Pfongau und kollidierte folglich mit einem 27-jährigen Biker. An beiden Gefährten entstand erheblicher Sachschaden, der Motorradfahrer wurde verletzt ins Unfallkrankenhaus geliefert.