Brasilien: Besitz von Cannabis nicht mehr strafbar

Gericht: „Auf keinen Fall legalisieren wir Drogenkonsum“

Gleichzeitig betonte Gerichtspräsident Luís Roberto Barroso: „Auf keinen Fall legalisieren wir den Drogenkonsum oder sagen, dass er eine gute Sache ist. Ganz im Gegenteil. Wir überlegen nur, wie wir diese Epidemie, die es in Brasilien gibt, am besten bekämpfen können.“ Die bisherigen Strategien hätten nicht funktioniert, weil der Konsum und die Macht des Drogenhandels immer weiter zunehmen. Barroso betonte, dass Cannabis nach wie vor eine illegale Substanz sei und nicht an einem öffentlichen Ort konsumiert werden dürfe.