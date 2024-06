Betrug: Falscher Polizist ergaunert Geld und Gold

Täter wollte auch Kontozugriff

Doch damit hatten die Täter offenbar nicht genug: Wieder klingelte am Tag darauf das Telefon – der Mann müsse „aus Sicherheitsgründen“ auch noch seine Kontodaten offenlegen. Als der Verbrecher jedoch erfuhr, dass ein TAN-Code für Behebungen notwendig sei, legte der falsche Polizist auf. Erst dann wurde dem Opfer klar, dass er in eine Falle getappt war. Die wahre Exekutive warnt – und stellt im Zuge dessen klar, dass die Polizei niemals Geld bzw. Wertsachen an sich nehmen würde!