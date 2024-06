Bargeldversorgung in Österreich bis 2029 gesichert

Ziel sind neue Bankomaten in 100 bis 120 ländlichen Gemeinden

In Beurteilung dieser Einigung zwischen Gemeindebund und Banken ist Holzmann gegenüber der „Krone“ vor allem wichtig, dass „die Bargeldversorgung sichergestellt ist“. Darüber hinaus will die Nationalbank mit dem Gemeindebund „eigene Gespräche führen, um mitzuhelfen, dass auch in besonders prekären Gemeinden, etwa im ländlichen und alpinen Raum, Bankomaten aufgestellt werden. Wir haben bisher 100 bis 120 solcher Gemeinden identifiziert.“ Konkret will die OeNB Förderungen vergeben, damit dort neue Geldausgabeautomaten installiert werden.