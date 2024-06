„Mein Herz hat sofort für Salzburg geschlagen“

... seine ersten Eindrücke: Es ist ein spezieller Moment für mich. Ich bin stolz drauf, neuer Salzburg-Trainer zu sein. Jeder kennt den Klub als einen, der Talente produziert und eine starke Identität hat. Ich bin seit einer Woche hier, habe mir die Zeit genommen, die Stadt kennenzulernen. Es ist wunderschön hier, so klassisch, so sauber. Ich war auch schon in den Bergen und habe die Seen gesehen. Ich bin ganz einfach froh, die Stadt und den Klub repräsentieren zu dürfen.