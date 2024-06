Schlager oder Blaswich: Es kann nur einen geben!

Der Neuzugang (33) hingegen wird dort den Kasten hüten, sich Selbstvertrauen und einen Stammplatz erspielen. In der deutschen Bundesliga und in der Champions League zeigte der Deutsche regelmäßig, was er drauf hat. Bundestrainer Julian Nagelsmann berief ihn sogar ins Nationalteam ein. Ein Ritterschlag, wenn man an die Dichte der Top-Torhüter aus Deutschland denkt. Das überstrahlt bei allem Respekt auch den Nummer-eins-Status von Schlager im ÖFB-Team vor der Verletzung. Den hatte er trotz einiger Patzer im Frühjahr inne. Salzburg darf sich mit Blaswich auf eine neue Nummer eins freuen, die gleichzeitig auch Bundesliga-weit den Ton angeben wird.