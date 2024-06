Delogierungs-Tsunami bricht über die Stadt herein

In der Fachstelle für Wohnungssicherung (FAWOS) der Volkshilfe wird der Ausnahmezustand zum Alltag. „Die umfassende Beratung wird auf das Nötigste reduziert“, räumt Volkshilfe-Chefin Tanja Wehsely ein. Denn es braucht inzwischen alle Kräfte für Menschen, denen unmittelbar der Verlust ihrer Wohnung droht. Dreimal so viele Menschen wie noch vor drei Jahren wenden sich inzwischen an die FAWOS. Es gehe lang schon nicht mehr um vulnerable Gruppen, so die stellvertretende Leiterin Tyresha Kara. Es sei im Gegenteil „erschreckend“, wie sehr die Delogierungsgefahr auch im Mittelstand um sich greife. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.