Norris ärgert sich: „Ich hätte gewinnen müssen“

Bei Red Bull beobachtet man die Entwicklung durchaus besorgt. Der McLaren sah richtig schnell aus. Vor allem am Ende der Stints. Das haben wir jetzt schon in einigen Rennen erlebt, dass ihr Reifenverschleiß sehr gut zu sein scheint“, so Teamchef Horner. Wenn Norris geführt hätte, wäre es schwer gewesen, das Rennen zu gewinnen, ist sich der Brite sicher. „Max und Lando waren am Ende 18 Sekunden vor allen anderen, aber zwischen den beiden war es richtig knapp. Es ist jetzt schon so, dass er sich langsam als der konstanteste Herausforderer etabliert“, ist sich Horner sicher. Ein Duell also, das die Saison weiter prägen dürfte.