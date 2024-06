LIVE ab 15 Uhr: Wer gewinnt den Spanien-GP?

In der WM-Wertung hat Max Verstappen nach seinem jüngsten Sieg in Kanada mit 169 Punkten einen Vorsprung von 31 Zählern auf Charles Leclerc. Dritter ist Lando Norris mit einem Rückstand von 56 Punkten auf den Triple-Weltmeister. Nächstes Wochenende ist die Formel 1 in Spielberg in der Steiermark zu Gast.