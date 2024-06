Unruhe bei Ferrari: Leclerc schimpft über Sainz

„Wir hatten zu Beginn des Rennens eine klare Strategie, bei der beide Reifen sparen sollten, um später anzugreifen“, stellt Leclerc nach dem Rennen klar. Sainz habe sich an diese Abmachung nicht gehalten. Die Folge: „Natürlich hatte er dann die Möglichkeit, mich in Kurve eins zu überholen, was ein bisschen schade ist, weil wir beide Zeit verloren haben. Ich beschädigte meinen Frontflügel.“ Das Ferrari-Duo kam letztendlich nicht über die Ränge fünf und sechs hinaus.