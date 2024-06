Koeman weiß, wie man gegen Österreich verliert

Italien, wir kommen – und zwar im Triumphzug!“ Der Titel in der „Krone“ am 31. Mai 1990, einen Tag nach dem 3:2-Sieg gegen die Niederlande im letzten Test vor der WM in Italien. Der heutige „Oranje“-Teamchef Ronald Koeman war damals Spieler. Seitdem weiß er, wie man gegen Österreich verliert.