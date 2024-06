Es ist eben nicht egal

Nur ein Beispiel: Angesprochen auf die Position des SPÖ-Stadtrats Peter Hacker, der in einem „Krone“-Interview sagte, dass es wurscht sei, wenn auf Platz eins der religiösen Bekenntnisse an Wiens Volksschulen islamisch stehe, sagte Doskozil: Das ist eben nicht egal. Eine Gesellschaft müsse fragen dürfen, ob sie das will oder nicht will.