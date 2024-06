Teamchef gerät nach EM-Aufstellung in die Kritik

Der Blick auf die Aufstellungen löste bei vielen türkischen Fans intensives Kopfschütteln aus. Während Portugals Superstar Cristiano Ronaldo beim 3:0-Sieg am Samstag bei der EM von Beginn an spielte und am Ende das Ziel zahlreicher Selfie-Jäger wurde, saß Shootingstar Arda Güler nur auf der Bank. Der 19-jährige Offensivspieler von Real Madrid, bereits „türkischer Messi“ genannt, wurde von Teamchef Vincenzo Montella aufgrund seines Fitnesszustands nicht berücksichtigt.