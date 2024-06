„Das dachte niemand“: Jetzt spricht junger Flitzer

Nur Ermahnung der UEFA

Dass sein Sohnemann bei der Partie für Schlagzeilen sorgt, damit rechnete er nicht. „Ich habe ihm gesagt, dass ich mal aufs Klo gehe“, so Berat. Plötzlich sah ihn der Vater auf dem Dach der Ersatzbank. „Und dann ist er auch schon losgelaufen“, so Cetin. Die Familie kam übrigens mit einer Ermahnung davon: „Die UEFA hat wohl ein Auge zugedrückt, weil er so klein ist.“