„Bullshit!“ Verstappen kontert Mercedes-Behauptung

Noch gehört Red Bull die sportliche Gegenwart, doch vor allem McLaren bereitet Verstappen und Co. große Sorgen. Lando Norris konnte sich am Samstag die Pole für den Grand Prix von Spanien schnappen. „Sie sind jetzt einfach überall gut. Auf jeder Art von Strecke, in den Longruns und sie kommen auch mit den Reifen gut zurecht“, so Verstappen.