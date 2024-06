Schladminger Tauern: 31-Jähriger stürzt in den Tod

Das Rettungshubschrauberteam konnte wegen Spritmangels nicht mehr zurück in den Pongau fliegen. „Der Pilot hat in dieser akuten Gefahr entschieden, dass die restlichen Begleiter von der Scharte aus keinen sicheren Abstieg mehr machen konnten und ihr Leben in Gefahr war. Daher ist er geflogen, bis er der Sprit zu Ende ging“, sagt Kocher. Bergretter brachten mit Unterstützung eines Quads Treibstoff zur Landawirseehütte.