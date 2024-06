Vandalen stahlen am Wörthersee zwei E-Boote

Ein paar Euro erbeuteten die Vandalen in der Nacht auf Freitag erst aus dem Kassenautomaten eines Bads in Pörtschach. Doch damit hatten sei scheinbar nicht genug. „Vermutlich dieselben Täter nahmen zwei am Steg festgemachte E-Boote in Betrieb“, erklärt die Polizei. „Sie fuhren auf dem Wörthersee in Richtung Osten.“