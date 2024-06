Kinderbetreuung im Sommer oft teures Vergnügen

Tief in die Tasche greifen bei Sommerbetreuung

Kostenpflichtige Angebote schlagen sich häufig auch auf das Budget nieder. Eltern gaben an, dass sich die Ausgaben pro Kind im Sommer auf 238 Euro belaufen würden. Zudem kommt der zeitliche Aufwand: 65 Prozent der Befragten gaben an, ihren Urlaub oder Zeitguthaben für die Betreuung zu verwenden. Immerhin dürfen rund zwei Drittel auf die Hilfe von Oma und Opa zählen.