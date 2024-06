Für Neumarkt blieb‘s bei einer Ehrenrunde

Nach mehreren gescheiterten Versuchen, die Rückkehr in die Westliga zu schaffen, musste Neumarkt endgültig kleinere Brötchen backen. Prompt stiegen die Flachgauer in die Fünftklassigkeit ab, fingen sich dort aber. Und krönten eine schwierige Saison in einer der wohl engsten Ligen bundesweit mit dem Titel. Eine Ehrenrunde, die für viele zum Abschied verkam. Knapp acht Spieler wurden samt Coach Pocev verabschiedet. Besonders bitter: Schützenkönig Brandl hatte schon zugesagt, entschied sich dann aber doch für Mondsee (OÖ).