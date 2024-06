Hunderte Vandalenakte in steirischen Kirchen

Diese schändliche Tat hat viele Gläubige in Graz entsetzt: Vor zwei Jahren verwüsteten Satanisten die Vinzenzkirche des mittlerweile verstorbenen Armenpfarrers Wolfgang Pucher. Dieser frevelhafte Vandalenakt war jedoch nur einer von vielen, die in den vergangenen Jahren in unseren Gotteshäusern und auf Friedhöfen verübt wurden. Die meisten drangen nur nicht an die Öffentlichkeit – das belegt eine parlamentarische Anfragebeantwortung, die ÖVP-Innenminister Gerhard Karner dem FPÖ-Nationalratsabgeordneten Hannes Amesbauer übermittelte. Das Zahlenwerk liegt der „Krone“ vor – und die Fakten haben es in sich.