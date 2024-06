„Frauen leiden mehr und sie sind empfindlicher“

Der Begriff Gender-Medizin gewinnt in letzter Zeit immer stärkere Aufmerksamkeit und auch Bedeutung. Doch was ist wirklich dran, an einer Humanmedizin, die die Unterschiede der Geschlechter nicht nur beachtet, sondern deren Einflüsse auch erhebt? Oder ist es nur eine zur Zeit des Umschwungs, was Geschlechterverständnis betrifft, passende Modeerscheinung?