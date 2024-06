Bundesliga-Coach feierte mit Meister Ludmannsdorf

Beim Meisterstück ging sogar das Bier aus! In der 1. Klasse C gab es in der letzten Runde den Showdown um den Meistertitel. Mit zwei Punkten Vorsprung empfing Ludmannsdorf daheim den Zweiten Oberglan und sicherte sich mit dem 1:1 den sofortigen Wiederaufstieg in die Unterliga. „Nach einem Abstieg gleich Meister zu werden, ist das Schwerste“, freut sich Trainer Wolfgang Eberhard, wie auch die 1870 Fans, die zur letzten Partie strömten.