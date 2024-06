Gesetz fehlt: Biogas-Betreibern läuft Zeit davon

Dringender Appell an Politik

Am Mittwoch hat nun die steirische Biogas-Branche mit Rückenwind der Landwirtschaftskammer, der Umweltorganisation Global 2000 und der Austrian Gas Grid Management erneut einen dringenden Appell an die Politik gerichtet, das Gesetz endlich zu beschließen. Denn am 26. Juni wäre im Wirtschaftsausschuss die letzte Chance, das Vorhaben doch noch rechtzeitig auf Schiene zu bringen. Ansonsten droht vielen Anlagen mangels Rechtssicherheit und auslaufender Stromverträge schon ab 2026 das Aus.