Gesetz in Warteschleife: Biogas-Anlagen droht Aus

In Biogasanlagen wird Biomasse – etwa Ackerreststoffe, Gülle, Mais und Getreide – durch Bakterien zu Biogas vergärt. Dieses wird in der Regel zur Stromproduktion verbrannt, auch die Abwärme wird genutzt. Das vergorene Restmaterial kann wieder als Dünger auf Äcker ausgebracht werden.

Biogas kann aber auch zu Biomethan veredelt und als Alternative zu Erdgas in das Netz eingespeist werden. Dazu muss es allerdings in einem aufwändigen Verfahren gereinigt werden, was Biomethan auch (noch) relativ teuer macht. Tritt das neue Gesetz in Kraft, kämen in der Steiermark 22 von 37 bestehenden Anlagen für die Einspeisung von Biomethan infrage.