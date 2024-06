SPÖ ortet „Abhörschutz“ an Tür des FPÖ-Landesrats

SPÖ fragt wegen „Gefährdungslagen“ an

„In Zeiten zunehmender Sicherheitsanforderungen sind kontinuierliche Anpassungen und Verbesserungen an bestehenden Maßnahmen unabdingbar. Insbesondere Regierungsbüros, die oft sensible und sicherheitsrelevante Informationen handhaben, stehen dabei im Fokus. Dem Vernehmen nach, wurden in Ihrem Regierungsbüro gesonderte Sicherheitsvorkehrungen getroffen, welche die Frage aufwerfen, ob Ihnen Informationen über spezifische Bedrohungen oder Gefährdungslagen vorliegen, welche diese Zusatzmaßnahmen erfordern“, heißt es in einer Anfrage der SPÖ, die in der Landtagssitzung am Donnerstag eingebracht wurde und der „Krone“ vorliegt.