Wlodarczyk: ÖFB-Elf für Polen schwerer als Oranje!

Eines, zu dem der U21-Teamstürmer zukünftig selbst gehören will. Mit Lewandowski wurde der 21-Jährige bereits vor seinem Wechsel von Gornik Zabrze zu Sturm im Vorsommer verglichen. In Graz sammelte er dann trotz früher Tore sukzessive weniger Einsatzminuten. Die EM verfolgt Wlodarczyk als Polen-Fan vor dem Bildschirm. „Der Weg zur EURO war für unser Land sehr stressig, sehr emotional. Ich hoffe, dass die Emotion nach dem Österreich-Spiel so sein wird, dass ich glücklich bin.“