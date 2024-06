Dieser Steirer eröffnete ersten Coffeeshop im Land

Heute sieht man sie vor allem in der Grazer Innenstadt gefühlt an jeder Straßenecke – begonnen hat alles am Franziskanerplatz. Dort sperrte Stephan Pensold im Juli 2003 den ersten Coffeeshop der Steiermark auf. „Ich habe früher auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet, dieses Konzept in Helsinki und Stockholm kennengelernt und war begeistert. Dann hab ich mir gedacht, dass das auch in Graz funktionieren müsste.“ Knappe zwei Jahre feilte er am Konzept, ehe er die erste Barista’s-Filiale eröffnete.