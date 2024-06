Salzburger verlängert Vertrag in Deutschland

Der 26-jährige Benedikt Pichler bindet sich bis 2027 an Holstein Kiel. Die Norddeutschen sind in der neuen Saison als Aufsteiger in der deutschen Bundesliga dabei. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Salzburger auf 22 Ligaeinsätze und erzielte dabei acht Tore. Pichler: „Ich danke dem Verein für das Vertrauen und freue mich, dass wir bereits jetzt schon den Vertrag vorzeitig verlängert haben. Mein Ziel ist es nun, mich wie in den vergangenen Jahren weiterzuentwickeln und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir auch zukünftig erfolgreichen Fußball hier an der Kieler Förde spielen.“