Rod Stewart live in der Stadthalle erleben

Erleben Sie den legendären Rod Stewart live in der Wiener Stadthalle! Am 2. Juli 2024 gastiert der britische Rockstar im Rahmen seiner „One Last Time“-Tour in Wien, und die „Krone“ verlost 15x2 Tickets für dieses unvergessliche Konzert. Nutzen Sie Ihre Chance und sichern Sie sich die begehrten Karten!