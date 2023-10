Rod Stewart bringt alle großen Hits nach Wien

Mehr als 250 Millionen verkaufte Tonträger, auf Platz 59 der „100 größten Sänger alle Zeiten“ gewählt vom renommierten „Rolling Stone“ und eine Weltkarriere, die sich mittlerweile auf gut 55 Jahre ausdehnt - Sir Roderick David „Rod“ Stewart hat eine wahrlich fulminante Karriere aufs Parkett gelegt und begeistert mit seinen großen Hits Rockfans quer über den Globus. Songs wie „Maggie May“, „Da Ya Think I’m Sexy“, „The First Cut Is The Deepest“ oder „I Don’t Want To Talk About It“ können Generationen von Menschen in- und auswendig und beweisen eindrucksvoll, welch markante Duftmarke der 78-Jährige bislang in der Rockwelt hinterlassen hat.