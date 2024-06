Rangnick bestätigt Pentz als Nummer eins

Pentz war im vergangnen Sommer von Leverkusen für eine Saison an Bröndby verliehen worden und wurde vom neuen deutschen Meister nun fix abgegeben. „Patrick Pentz hat maßgeblichen Anteil an unseren guten Ergebnissen in der abgelaufenen Saison und hat mit seiner positiven und professionellen Einstellung sowohl bei Fans als auch bei Mitspielern viele Herzen gewonnen, sodass alle Parteien mit einem fixen Vertrag sehr zufrieden sind“, erklärte Bröndbys Fußballdirektor Carsten V. Jensen.