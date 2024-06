Kitzbühel im Meisterglück: Traum wurde wahr

Siegestor wie besprochen

David Spak stieß mit dem 2:1 (57.) nach einem Stanglpass des überragenden Kevin D’Almeida die Meistertür für die Gamsstädter wieder auf. „Das Tor haben wir in der Halbzeit so besprochen“, verriet Schneeberger, war überwältigt: „Meister werden in der letzten Runde im direkten Duell, so ein Spiel, so eine Stimmung, so viele Leute. Das ist ein Wahnsinn.“