Mutter von Mäder: „Innerlich ein Trümmerhaufen“

In Schlucht gestürzt

Mäder war am 15. Juni des Vorjahres bei der fünften Etappe in der Abfahrt vom Albula zum Zielort in La Punt in eine Schlucht gestürzt und musste reanimiert werden. Er wurde sofort ins Krankenhaus in Chur geflogen – dort erlag er aber am Tag darauf seinen schweren Verletzungen.