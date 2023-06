Emotionaler Abschied von verunglücktem Gino Mäder

Der Schweizer Radsport nimmt am Samstag Abschied von dem vor einer Woche am Albulapass bei der Tour de Suisse tödlich verunglückten Radprofi Gino Mäder. Nach einer öffentlichen Gedenkfahrt (ab 13.30 Uhr) von Wetzikon nach Oerlikon gibt es auf der offenen Rennbahn in Oerlikon eine Abschiedsfeier, welche von Mäders Familie und seiner Freundin organisiert wird.