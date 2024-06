„Tut weh“: Zweimal Gold reicht nicht für Olympia

Fast alles im Trio

Wie das Trio überhaupt viel, ja fast alles, gemeinsam macht. So helfen sie einander mit den Frisuren, geben vom Beckenrand aus Korrekturen an. Daher war es für Vasiliki ein Wermutstropfen, dass ihre beide Schwestern wegen Eirinis Erkrankung in Belgrad nicht mit vor Ort waren, sich, wenn auch nicht minder herzlich, nur aus der Heimat mitfreuen konnten. „Aber sie schrieben mir ihre Ratschläge noch am Abend vor dem Wettkampf.“ Und „Vaso“ setzte sie perfekt um.