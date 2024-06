Karner: So viele Schengen-Kontrollen wie noch nie

Gestärkter Schengen-Raum, Kontrollen an Außengrenzen

„Österreich will, was wir alle wollen: einen gestärkten Schengen-Raum und Kontrollen an den Außengrenzen – dafür arbeiten wir“, sagte die belgische Innenministerin und derzeitige Vertreterin des Ratsvorsitzes, Annelies Verlinden: „Wir brauchen einen voll funktionsfähigen Schengen-Raum, aber natürlich unter Gewährleistung der Sicherheit unserer Bürger.“ EU-Innenkommissarin Ylva Johansson betonte, dass Rumänien und Bulgarien „Mitglieder von Schengen“ seien: „Die Kontrollen an den Binnengrenzen müssen noch aufgehoben werden, was voraussichtlich noch in diesem Jahr geschehen wird“, zeigte sie sich zuversichtlich.