Von gefüllten Schubladen zu gefüllten Mistkübeln

Anträge werden nicht weiterverfolgt

Doch des Rathaus’ Mühlen mahlen manchmal langsam. In sechs Jahren sind in der vergangenen Legislaturperiode 1131 Anträge bis zum Jahr 2024 gestellt worden. Heißt: Ausgearbeitet, recherchiert, diskutiert, verteidigt und schlussendlich abgestimmt, manche sogar positiv. Und dann beginnt erst die richtige Arbeit für die Ämter, die die Anträge abarbeiten müssen. Davon sind, wie berichtet, noch 250 offen. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag hat sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, diese prinzipiell nicht mehr weiterzuverfolgen (nur die KPÖ war dagegen). Viel Arbeit also umsonst.