Innsbrucker Gemeinderat kann auch friedlich sein

„Waren eh ganz freundlich miteinander – in Teilen“

Am Ende haben sie es doch geschafft: Respekt, Wertschätzung und Friede im Innsbrucker Gemeinderat. „Solche Sitzungen haben ein gewisses Flair“, stellte der Klubobmann der Innsbrucker VP, Christoph Appler, fest. Er wird nicht mehr im nächsten Gemeinderat vertreten sein. „Solange die Öffentlichkeit nicht dabei war, waren wir eh ganz freundlich miteinander – in weiten Teilen!“ Julia Seidls (Neos) Stimme zitterte ein bisschen – die Neos wurden hinausgewählt. „Ich kenne die Hälfte von euch nicht halb so gut wie ich es gerne möchte und ich mag die Hälfte von euch nicht so gern wie ihr es eigentlich verdient hättet“, zitierte Seidl aus „Herr der Ringe“ und sprach – den Gesichtern nach zu urteilen – vielen aus der Seele.