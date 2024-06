„They See You“: Düsterer Horror mit Dakota Fanning

Mit der Adaption des Gruselromans „The Watchers“ tritt Ishana Shyamalan in die Fußstapfen ihres Vaters Regisseur und Drehbuchautor M. Night Shyamalan („Knock At The Cabin“ u. a.). Ihr stark besetztes Filmdebüt geriert eine latent beklemmende Atmosphäre, das Gefühl völligen Ausgeliefertseins wird durch die aquariumartige riesige Glasfront an dem verwaisten Gebäude noch verstärkt.