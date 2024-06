„Lagerfeld“-Interview++ Neue „Star Wars“-Serie

Diesmal geht’s unter anderem um die neue Drama-Serie „Becoming Karl Lagerfeld“: Daniel Brühl schlüpft dafür in die Rolle des Designers und zeigt seine Anfänge in der Modewelt. Im Interview verrät der Schauspieler warum Karl Lagerfeld die Serie allerdings nicht gemocht hätte. Außerdem ist das ikonische Duo von „Bad Boys“ wieder auf der großen Leinwand aber stellt sich die Frage ob sich der Weg ins Kino dafür lohnt? Und wie schauts mit der neuen „Star Wars“-Serie aus? Was macht „The Acolyte“ anders als alle bisherigen Nachfolger?