Inter jetzt ÖFB-Fan! Arnautovic im Schaufenster

Angeblich hat Fiorentina Interesse an einer Verpflichtung gezeigt, doch so richtig reizen scheint dieses Angebot den Österreicher auch nicht. Inter hofft deshalb, dass Arnautovic mit dem ÖFB-Team eine starke EM spielt und sich dabei ins Schaufenster stellt. Damit sollen weitere Klubs aus den europäischen Topligen auf ihn aufmerksam werden. Nur so, ist man sich in Mailand sicher, könnte man dem Stürmer einen Wechsel schmackhaft machen. Die „Nerazzurri“ sind damit plötzlich zu großen Österreich-Fans bei dieser EM geworden.